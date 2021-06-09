"К сожалению, ситуация продолжает оставаться сложной. Мы видим день ото дня новый всплеск заболевания. Расширяется количество больничных коек, которые задействованы. (...) В ближайшие дни мы открываем еще несколько больниц", — сказал Собянин в среду в ходе встречи с рестораторами.

Он добавил, что эти учреждения будут задействованы для борьбы с коронавирусной инфекцией.

"Тем не менее, мы никаких локдаунов не собираемся вводить", — отметил мэр.

По его словам, на текущей стадии власти считают, что могут справиться с заболеваемостью без ввода локдауна.

"Тем не менее, прошу ресторанный бизнес, общепит, всех, кто занимается торговым сервисом, придерживаться санитарных норм. Это наша с вами общая задача для поддержания экономики города. Ну, и, конечно, агитировать своих коллег, друзей как можно быстрее сделать вакцинацию", — отметил мэр.

Он подчеркнул, что это хорошая защита от COVID-19.

Собянин также отметил, что сейчас пациентами с коронавирусом занято около 10 тыс. коек.