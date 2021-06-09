Он добавил, что эти учреждения будут задействованы для борьбы с коронавирусной инфекцией.
"Тем не менее, мы никаких локдаунов не собираемся вводить", — отметил мэр.
По его словам, на текущей стадии власти считают, что могут справиться с заболеваемостью без ввода локдауна.
"Тем не менее, прошу ресторанный бизнес, общепит, всех, кто занимается торговым сервисом, придерживаться санитарных норм. Это наша с вами общая задача для поддержания экономики города. Ну, и, конечно, агитировать своих коллег, друзей как можно быстрее сделать вакцинацию", — отметил мэр.
Он подчеркнул, что это хорошая защита от COVID-19.
Собянин также отметил, что сейчас пациентами с коронавирусом занято около 10 тыс. коек.