Он заявил, что этот подход стал "огромной помощью и поддержкой" для медиков.
По словам Собянина, власти, в свою очередь, оказывали поддержку рестораторам в непростой для них период — была введена отсрочка платежей по имуществу и земле, льготные кредиты.
"Самое главное, мы при первой возможности открыли летние веранды, рестораны и кафе. И сегодня, несмотря на сложную ситуацию, они продолжают работать", — отметил мэр.
Он добавил, что это позволяет делать созданный системой здравоохранения Москвы запас прочности.
Собянин также отметил, что ресторанный бизнес в этом году начал наращивать обороты, возвращая объемы периода до пандемии.
По словам мэра столицы, в сфере общепита Москвы трудится четверть миллиона жителей города.
Количество кафе и ресторанов увеличилось в столице за последние годы вдвое.
День московского ресторатора отмечается 7 июня. Он был утвержден законом Мосгордумы в 2018 году по инициативе Собянина.