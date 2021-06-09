"В прошлом году ситуация была такая, что, казалось бы, не до улыбок: в это время большинство предприятий общепита были закрыты. Тем не менее, большинство из них работало, готовя продукцию питания на вынос. А многие, в том числе предприятия, которые вы представляете, работали на систему здравоохранения — врачей, медсестер, социальную защиту. Для того, чтобы им помочь в борьбе с пандемией, обеспечить качественным питанием прямо на рабочем месте", — сказал Собянин, обращаясь к рестораторам.

Он заявил, что этот подход стал "огромной помощью и поддержкой" для медиков.

По словам Собянина, власти, в свою очередь, оказывали поддержку рестораторам в непростой для них период — была введена отсрочка платежей по имуществу и земле, льготные кредиты.

"Самое главное, мы при первой возможности открыли летние веранды, рестораны и кафе. И сегодня, несмотря на сложную ситуацию, они продолжают работать", — отметил мэр.

Он добавил, что это позволяет делать созданный системой здравоохранения Москвы запас прочности.

Собянин также отметил, что ресторанный бизнес в этом году начал наращивать обороты, возвращая объемы периода до пандемии.

По словам мэра столицы, в сфере общепита Москвы трудится четверть миллиона жителей города.

Количество кафе и ресторанов увеличилось в столице за последние годы вдвое.

День московского ресторатора отмечается 7 июня. Он был утвержден законом Мосгордумы в 2018 году по инициативе Собянина.