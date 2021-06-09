"Горит второй этаж по всей площади, есть угроза распространения. Погибших и пострадавших нет", — говорится в релизе.

Пожарные работают по повышенному номеру сложности. На место выехали шесть единиц техники и 19 человек.

Сообщение о пожаре поступило в 18:20 (13:20 мск), сработала автоматическая пожарная сигнализация.

Поселок Листвянка расположен на берегу Байкала по правую сторону истока реки Ангары в 64 км от Иркутска. Население — около 2 тыс. человек. Традиционно является одним из излюбленных мест отдыха иркутян и туристов. Из Листвянки начинается большинство туристических маршрутов по Байкалу как водных, так и наземных, поэтому поселок называют "Ворота Байкала".