ропорт Симферополь с 19 июня впервые с 2016 года начнет обслуживать прямые регулярные рейсы из Астрахани. После возобновления авиасообщения география полетов в Крым достигнет рекордных 62 направлений", — говорится в пресс-релизе.

Рейсы будут осуществляться на самолетах Embrarer E190 раз в неделю по субботам. Время в пути составит около двух часов.

Перелеты продлятся до 30 октября.

Сообщается также, что аэропорт Симферополь с начала июня обслуживает более 200 рейсов в сутки, в прошлые годы это было характерно для августа — традиционно самого оживленного по трафику месяца.

Nordwind входит в число крупнейших авиакомпаний России по пассажирообороту. Базовым аэропортом авиакомпании является международный аэропорт "Шереметьево" (Москва). Парк авиакомпании состоит из 34 воздушных судов Boeing-737, Boeing-777, A330 и A321.

Симферопольский аэропорт основан в 1936 году. Вылет и прилет всех рейсов с середины апреля 2018 года перенесен в новый терминал площадью более 78 тыс. кв. м (втрое больше существовавшего до этого), объем инвестиций в проект составил 32 млрд рублей.

Официальные международные рейсы не осуществляются в Крым с 2014 года, это связано с санкциями, введенными после вхождения полуострова в состав РФ. Аэропорт обслуживает сейчас рейсы только внутри России.