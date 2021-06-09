"На сегодняшний день подано 72 тысячи заявок на оформление "паспортов болельщика" — FAN ID. Более 40 тысяч из России, остальные из других государств — Финляндии, Польши, Швеции, Эстонии, Германии и других", — цитирует Чернышенко пресс-служба Минспорта.

Он сообщил, что от болельщиков сборной Бельгии, которая сыграет со сборной России 12 июня, поступила 1 тысяча заявок.

"Мы призываем всех, кто планирует посетить матчи и имеет билет на руках — для своего комфорта и удобства заблаговременно оформить "паспорт болельщика". Для иностранных граждан он дает возможность безвизового въезда в Россию", — отметил Чернышенко.

Всем зрителям, которые планируют посетить матчи ЕВРО 2020 в Санкт-Петербурге, необходимо заранее получить "паспорт болельщика". FAN ID должен быть у всех болельщиков вне зависимости от возраста: и у взрослых, и у детей. В Москве центр выдачи FAN ID расположен по адресу ул. Лужники, 24, стр. 4. В Санкт-Петербурге — на Приморском проспекте, 72. (ТЦ "Питерлэнд", 2 этаж).