"При пятидневной рабочей неделе в июне этого года граждан ожидает одна короткая рабочая неделя (с 15 по 18 июня — ИФ) в связи с празднованием Дня России 12 июня", — сообщили в ведомстве в среду.

"Праздник выпадает на субботу и поэтому выходной переносится на понедельник, 14 июня.Таким образом, россиян ожидают длинные выходные с 12 по 14 июня включительно", — уточнили в Роструде.

Там также сказали, что из-за праздничной субботы рабочий день в пятницу сокращается на час, но это касается только тех, кто работает пятидневную неделю.