В среду пользователи приложения компании Whoosh начали получать уведомления о приостановке работы сервиса. "Увы, мы приостановили работу сервиса. Надеемся, на непродолжительный срок", — говорится в сообщении.

Невозможно арендовать электросамокат и в приложениях сервисов Urent, Eleven, Red Wheels: пользователей предупреждают, что доступного транспорта в городе нет.

Комментариями названных компаний "Интерфакс" пока не располагает.

С начала июня на улицах северной столицы от лихачей на электросамокатах пострадали не менее пяти детей. Некоторые из них госпитализированы в тяжёлом состоянии. Возбужден ряд уголовных дел, в том числе — по ч.1 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) в сфере краткосрочной аренды электросамокатов. В кикшеринговых компаниях проведены обыски.