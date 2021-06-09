"Да, вчера мы получили два самолета, один доставлен в аэропорт Ростова-на-Дону, один — в Краснодар. Теперь у нас в парке 15 суперджетов", — сказал Звонарев, отметив, что воздушные суда пройдут стандартные процедуры технического обслуживания и в ближайшее время будут введены в расписание.

Авиакомпания не исключает возможности до конца текущего года дополнительно пополнить парк самолетов, все будет зависеть от возможностей производителей, добавил он.

Звонарев также подтвердил озвученные в марте планы авиакомпании в 2022 году приобретать новые типы воздушных судов. "Наша задача на 2022 год — получение нового типа, расширение линейки самолетов, которые мы используем сейчас. Это будет новый самолет западного производства, более емкий по объемам. И мы рассчитываем, что к следующему лету мы начнем на нем летать, в том числе из Краснодара", — говорил тогда Звонарев, не уточнив подробностей.

"Азимут" базируется в аэропортах Ростова-на-Дону и Краснодара. В 2020 году авиакомпания перевезла 1,22 млн человек, что на 2,1% меньше, чем годом ранее. В текущем году "Азимут" планирует увеличить пассажиропоток в 1,5 раза.