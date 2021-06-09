Перевозки на международных воздушных линиях, все еще ограниченных из-за COVID-19, сократились на 78%, но на внутренних маршрутах они, напротив, заметно выросли — на 30%. Показатели в абсолютном выражении в МАА не уточнили.

В апреле падение общего пассажиропотока к позапрошлому году фиксировалось на отметке 19%. Перевозки за рубеж тогда упали на 75%, внутри страны — выросли на 11%.

В отличие от ежемесячной статистики Росавиации, данные МАА включают перевозки не только российских, но и иностранных авиакомпаний.