"Информации о возобновлении авиасообщения с Турцией после 21 июня в Российском союзе туриндустрии нет, нигде нет. Она будет предоставлена только штабом по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Дата, 21 июня, определена, туроператоры подчиняются решению штаба, и продажи не ведутся. Сроки переносятся на июль, август и далее. Идет бронирование туров, оплачиваются депозиты", — сказал Игнатьев журналистам в кулуарах форума "Мастера гостеприимства", который проходит в среду в Нижнем Новгороде.

"Клиенты очень аккуратно относятся к своим платежам, и туроператоры предпочитают деньги не брать в полном объеме за оплаченный тур . Мы ждем решения штаба, очень хотим, чтоб это случилось", — сказал Игнатьев.

По его данным, на 15 апреля, когда Россия приостановила авиасообщение с Турцией из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в этой стране, было 560 тыс. бронирований.

"Примерно около 40%, по нашей оценке, перебронировались на внутренние, российские туры. 60%, по нашим оценкам, пока что перенесли поездки в Турцию на более дальние даты, и ожидают решения штаба", — добавил Игнатьев.

Россия с 15 апреля по 1 июня ограничила авиасообщение с Турцией и запретила туроператорам продавать туда путевки из-за всплеска заболеваемости COVID-19. На взаимной основе было сохранено два рейса в неделю по направлению Москва-Стамбул и Стамбул-Москва. Также исключение было сделано для "вывозных" рейсов на территорию России для граждан РФ и направлений для участия концерна "Титан-2" в строительстве атомной электростанции Аккую.

Позднее со ссылкой на оперштаб по недопущению завоза и распространения коронавирусной инфекции сообщалось, что ограничение авиасообщения с Турцией продлено до 21 июня.