"Клиенты очень аккуратно относятся к своим платежам, и туроператоры предпочитают деньги не брать в полном объеме за оплаченный тур . Мы ждем решения штаба, очень хотим, чтоб это случилось", — сказал Игнатьев.
По его данным, на 15 апреля, когда Россия приостановила авиасообщение с Турцией из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в этой стране, было 560 тыс. бронирований.
"Примерно около 40%, по нашей оценке, перебронировались на внутренние, российские туры. 60%, по нашим оценкам, пока что перенесли поездки в Турцию на более дальние даты, и ожидают решения штаба", — добавил Игнатьев.
Россия с 15 апреля по 1 июня ограничила авиасообщение с Турцией и запретила туроператорам продавать туда путевки из-за всплеска заболеваемости COVID-19. На взаимной основе было сохранено два рейса в неделю по направлению Москва-Стамбул и Стамбул-Москва. Также исключение было сделано для "вывозных" рейсов на территорию России для граждан РФ и направлений для участия концерна "Титан-2" в строительстве атомной электростанции Аккую.
Позднее со ссылкой на оперштаб по недопущению завоза и распространения коронавирусной инфекции сообщалось, что ограничение авиасообщения с Турцией продлено до 21 июня.