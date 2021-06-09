По сравнению с зимним сезоном 2019/2020 количество рейсов вырастет более чем на 36%, сообщил перевозчик.

Рост перевозок будет обеспечен в том числе за счет расширения парка самолетов. В зимнем расписании 2021/2022 компания будет оперировать 44 Boeing 737-800 — сейчас их 40, прошлой зимой было 30, а годом ранее 24.

В числе новинок этого зимнего сезона — рейсы в Сочи из городов Сибири: Красноярска, Новосибирска и Тюмени. Также планируются новые рейсы в Сочи из Кирова, с частотой два раза в неделю.

Компания также введет дополнительные рейсы по существующим внутренним направлениям, в том числе второй ежедневный рейс в Калининград из Москвы. Увеличится количество рейсов в Сочи из регионов: Екатеринбурга и Казани (полеты станут ежедневными), Перми, Саратова, Уфы и Челябинска (до 4-5 в неделю).

По международным направлениям "Победа" продолжит полеты из Москвы в Дубай, Берлин, Кельн, Милан (аэропорт Бергамо), Рим, Пизу, Гюмри и Ларнаку.

Всего маршрутная сеть "Победы" в зимнем сезоне 2021/2022 будет насчитывать почти 90 направлений, 17 из них будут обслуживаться из "Шереметьево", 34 — из "Внуково" и 34 — прямых региональных маршрутов.