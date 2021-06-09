"Мы ждали решение о начале вакцинного туризма. Надеемся, что в течение месяца будут разработаны меры, будет принято решение о разрешении вакцинирования иностранцев. Будет приблизительно понятно (за этот период — ИФ), какую визу будут выдавать этим иностранным гражданам, желающим у нас вакцинироваться, в тех странах, которые имеют с нами визовый режим. Это, в первую очередь, европейцы, Китай", — сказал Игнатьев журналистам в Нижнем Новгороде, где проходит конкурс "Мастера гостеприимства".

Он выразил надежду, что визу будут выдавать в электронном виде.

"Надеемся, что это будет связано с электронной визой, которая является самым простым вариантом оформления для иностранцев, которую они могут оформить, не приходя в консульские учреждения МИДа за рубежом, а в режиме онлайн. Эта виза должна была быть введена в РФ 1 января 2021 года, был принят закон, но, к сожалению, из-за эпидемиологических ограничений электронная виза до сих пор не выписывается", — сказал глава РСТ.

Он также отметил проблему, связанную со сроком действия электронной визы.

"Есть еще проблема — виза разрешена на 16 дней, а для клиентов, которые поедут делать прививку, нам надо минимум, чтобы она была разрешена более чем на 21 день", — добавил Игнатьев.

"Мы думаем, что было бы правильно для наших клиентов, желающих вакцинироваться, увеличить срок визы хотя бы до 25-26 дней", — добавил Игнатьев.

Он напомнил, что российские туроператоры уже разработали пакеты: так, стоимость поездки на одного человека более чем на 21 день без авиабилетов, но с двумя прививками, трансферами, проживанием в гостиницах, экскурсионной программой составит, приблизительно, от 1,5 до 2 тыс. долларов.

"У нас есть второй вариант, более подходящий деловым людям из-за рубежа, которые ценят свое время. Они могут приехать на три дня на первую прививку, на три дня — на вторую, не находясь на территории России в промежутке. Думаем, что эта поездка без авиабилетов будет стоить со стороны российских туроператоров примерно около 700 долларов", — добавил Игнатьев.

4 июня в ходе выступления на пленарной сессии Петербургского экономического форума президент РФ Владимир Путин поручил правительству до конца месяца проработать вопрос об организации платной вакцинации в России для иностранных граждан. "Мы (...) можем предоставить иностранцам возможность приехать в Россию и сделать здесь прививку", — сказал он. Путин также поручил отработать вопросы вакцинации людей, которые приезжают в Россию в рамках трудовой миграции и занятых в строительстве, торговле, сфере услуг и ЖКХ.

Глава Минздрава Михаил Мурашко 4 июня уточнил, что вакцинирование иностранцев от коронавируса будет распространяться на тех, кто проживает в России: "Это те, которые работают в стране, это было четко обозначено".

Глава Ростуризма Зарина Догузова сообщила 4 июня, что ее ведомство будет прорабатывать возможность организации специальных туров для иностранцев, желающих "прилетать сюда специально для того, чтобы вакцинироваться".