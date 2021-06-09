"В лесах Кавказа расцветает ясенец кавказский — очень красивое травянистое растение с цветами, похожими на крупную орхидею. Это растение коварно и очень ядовито: может навредить человеку даже на расстоянии целого метра", — сообщает пресс-служба национального парка Сочи.

Ясенец кавказский (Dictamnuscaucasicus) представляет собой крупный до 1 метра куст из прямостоячих крепких пушистых стеблей, покрытых плотными кожистыми листьями, похожими на листья ясеня. Отсюда и произошло русское название растения — ясенец. В нашей стране его также называют диким бадьяном, огонь-травой или огонь-цветком, а также купиной неопалимой.

"Как и все рутовые ясенец относится к эфиромасличным растениям. Эфирное масло содержится в его цветах, которые обладают очень резким запахом. В его состав входят анетол и метилхавикол, пары которых могут причинить вред человеку не только при непосредственном контакте, но и на расстоянии. При вдыхании он может вызвать аллергию, обжечь слизистую носа и горла. Запах обычно чувствуется издалека и должен служить предупреждением об опасности. Он обладает нотками цитрусовых, многие также ассоциируют его с запахом лекарств", — сказано в сообщении.

Растение опасно лишь, когда растёт. В засушенном виде им лечат довольно серьезные болезни, используют в косметологии и в качестве приправ.

"Повстречав ясенец кавказский в лесу, постарайтесь не рисковать и обойти его стороной. Всегда помните, что без должной подготовки и знаний во время прогулки по лесу лучше всего воздержаться от контакта с незнакомыми растениями. Не пробуйте на вкус листья и ягоды, не срывайте цветы и не пытайтесь их понюхать — берегите себя и своё здоровье", — говорится в сообщении.