"Они (грузопассажирские рейсы — ИФ) будут сокращены, но не уйдут в небытие, будут выполнять свою миссию. По вывозу: вывезут всех, безусловно. По завозу: не следует пользоваться этими рейсами. У кого сформированы (туры — ИФ), значит либо перенесут, либо вернут деньги — это безусловно", — пояснил он.

Барзыкин уточнил, что за продажу подобных туристических туров никаких санкций не последовало. "Мы надеемся, что будут легально открывать направления", — добавил он. Ранее Росавиации и Ростуризм заявили, что "вывозные рейсы" на Кипр и в Тунис не предназначены для перелетов в отпуск. В ведомствах уточнили, что по данным направлениям осуществляются только грузопассажирские рейсы, которые не предназначены для перелетов с туристическими целями.