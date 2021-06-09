Курс доллара в 10:26 по Москве составил 71,9975 руб./$1, опустившись на 30,25 копейки к уровню закрытия предыдущего дня. При этом евро торговался на отметке 87,7 руб./EUR1 — минус 33,5 копейки к уровню предыдущего закрытия. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) упала на 31,7 копейки — до 79,06 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль растет к доллару и евро в ожидании заседания ЦБ РФ по ключевой ставке и благодаря дорожающей нефти. Очередное заседание совета директоров по денежно-кредитной политике пройдет 11 июня. Регулятор будет рассматривать варианты повышения ставки на 25 или 50 б.п., вероятность сохранения ставки меньше, сообщила на прошлой неделе первый зампред Банка России Ксения Юдаева.