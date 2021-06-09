"Для быстрых и комфортных поездок между районами Сочи рекомендуем гражданам отдать предпочтение пригородным электропоездам. Такой сознательный выбор позволит минимизировать "заторовые" ситуации на дорогах", — сказал журналистам директор департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации города Владимир Пронкин.

По его словам, в Сочи продлены маршруты пригородного сообщения, увеличено количество электропоездов типа "Ласточка" на три пары — до 22-х.

Дополнительные электрички начали ходить из Туапсе в Имеретинский Курорт и обратно. Продлены маршруты поездов Адлер — Сочи и обратно. Курсируют поезда из Сочи до Имеретинского курорта и обратно.

"На железнодорожном транспорте жители и гости курорта могут также быстро и без "пробок" добраться в международный аэропорт Сочи. Ежедневно туда ходит пять пар электропоездов пригородного сообщения. Из них три пары поездов направлением Туапсе — Аэропорт Сочи — Туапсе, одна пара поездов направлением Лазаревская — Аэропорт Сочи — Лазаревская и еще одна пара поездов направлением Роза Хутор — Аэропорт Сочи — Роза Хутор", — сказал Пронкин.