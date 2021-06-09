«На спрос на майские праздники повлияла отмена рейсов в Турцию, в связи с чем многие туристы переориентировались на Сочи. Однако сейчас курорт переходит в обычный формат бронирования: продажи вернулись в привычный режим, ажиотаж спал. Продажи по заявленным ранее высоким расценкам не состоялись, наблюдается откат к более адекватным ценам. Если тенденция продолжится, цены успокоятся и придут к норме», — считает она.

Как отметила Тюрина, спрос на летние туры не вырос после того, как стало известно, что Турцию не откроют 1 июня.

«Если Турция все-таки откроется для россиян в ближайшее время, то отелям Сочи придется снижать цены, поэтому пока они очень заинтересованы продать максимум мест в июне. А если разгонять цены сейчас, туристы ничего не купят, а с открытием Турции или Египта вовсе захотят выбрать другое направление», — сказала она.

У туроператоров еще остались единичные путевки на июнь, туры с заездами в июле-сентябре есть в достаточном количестве.

Между тем, Тюрина сообщила, что наблюдается спад продаж индивидуальных туров в Сочи. В свою очередь, сегмент MICE активно выкупает блоки номеров, и это может привести к пиковым ценам на август для индивидуалов.