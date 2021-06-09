"Атмосферу провинциального банка, открытого в 1914 году, создают интерьеры залов, подлинные встроенные сейфы, разнообразные элементы и детали архитектуры. Экспозиция представляет приемную, кассовую зону, операционный зал, закладную комнату, кабинет директора", — говорится в сообщении.

В ходе работ по реставрации были отремонтированы исторические двери, мебель, фасад здания. Также был сохранен рисунок напольной плитки начала XX века.

Общая стоимость ремонтных работ — 12 млн рублей, отмечает пресс-служба.

Тутаев — небольшой город в Ярославской области, расположенный на берегах Волги, в 34 километрах от Ярославля.