Как сообщила пресс-служба предприятия, "автобусы будут отправляться из обоих городов четыре раза в неделю и пересекать границу точно так же, как и полтора года назад, когда автобус Lux Express пересек восточную границу Эстонии в последний раз".

По данным компании, Эстония и Россия установили четкие правила и ограничения в отношении того, кто, как и при каких условиях может пересекать границу.

Первоначально рейсы будут выполняться четыре раза в неделю. По понедельникам и пятницам автобус отправляется из Таллинна в 7:00 и из Санкт-Петербурга в 17:15. По средам и воскресеньям рейс отправляется из Таллина в Санкт-Петербург в 15:45 и из Санкт-Петербурга в Таллинн в 7:30 утра.