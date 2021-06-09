"Начиная с июля мы планируем разрешить групповые поездки полностью вакцинированных людей путем консультаций между странами со стабильными антивирусными условиями",- цитирует "Ренхап" заявление Ким Бу Гема во время ежедневного межведомственного совещания по борьбе с коронавирусом в стране.

Премьер-министр отметил, что сферы авиаперевозок и туризма серьезно пострадали от пандемии. Он подчеркнул, что число людей, надеющихся на возобновление зарубежных туров, растет.

На данный момент в стране вакцинировано 16,5% населения. Страна планирует достичь коллективного иммунитета к ноябрю.