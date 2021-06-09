Около месяца назад администрация премьер-министра Есихидэ Суги рассматривала возможность проведения соревнований без зрителей, отмечает газета.

Президент Олимпиады Токио 2020 Сейко Хасимото во вторник заявила, что организаторы объявят о планах в отношении допуска зрителей до конца текущего месяца после консультаций с правительством и администрацией города Токио, говорится в сообщении.

Ранее Хасимото заявила: "Проблема будет заключаться в том, насколько мы сможем контролировать потоки людей и управлять ими. Если во время Игр произойдет вспышка (инфекции — ИФ), которая приведет к кризису или чрезвычайной ситуации, мы должны быть готовы к проведению этих Игр без зрителей".

Ранее сообщалось, что иностранные зрители на Олимпиаду допущены не будут.

Дискуссии по вопросу о допуске местных зрителей проходят на фоне сомнений общественности в возможностях властей обеспечить безопасность их проведения с точки зрения распространения коронавирусной инфекции. По данным последних опросов общественного мнения, около 55% населения выступает против Олимпиады.

Гарантировать полную безопасность в этой области во время и после Игр невозможно, считает ведущий японский инфекционист, профессор университета Тохоку Хироси Ошитани.

"Правительство и организационный комитет Олимпиады, а также Международный олимпийский комитет продолжают говорить, что они проведут безопасную Олимпиаду. Но все знают, что есть риск. На 100% невозможно провести Олимпийские игры с нулевым риском для распространения инфекции в Японии, а также в других странах после Олимпийских игр", — сказал эксперт лондонской The Times.

Он добавил: "Мы не должны делать Олимпиаду источником для распространения вируса".

Олимпийские игры в Токио, перенесенные на 2021 год из-за пандемии коронавируса, должны пройти с 23 июля по 8 августа.