"Предполагается возобновление в начале июля прямого регулярного, а позднее чартерного авиасообщения с аэропортами Хургады и Шарм-эль-Шейха", — сказал источник.

Он напомнил, что Москва и Каир подписали все необходимые документы регламентирующие такого рода полеты, включая документы об авиационной безопасности.

"Достигнута договоренность, что следить за безопасностью российских рейсов в этих аэропортах будут специалисты одной из московских воздушных гаваней", — сказал источник.

Рейсы в курортные города Египта были запрещены в ноябре 2015 года после взрыва в небе над Синайским полуостровом самолета "Когалымавиа", которым туристы возвращались из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург. В апреле этого года президенты РФ и Египта Владимир Путин и Абдельфаттах ас-Сиси договорились о восстановлении полетов. Решение о дате открытия и количестве рейсов на египетские курорты правительственный оперштаб по борьбе с COVID-19 планировал принять еще во второй половине мая.

На прошлой неделе в Кремле подтвердили факт недавней поездки инспекционных комиссий из России в египетские аэропорты по вопросу об их готовности к возобновлению авиасообщения между двумя странами. Однако отмечалось, что сроки восстановления такого сообщения еще не установлены.

В Российском союзе туриндустрии (РСТ) 7 июня предположили, что регулярное чартерное авиасообщение с курортами Египта может быть возобновлено до июля, в эти же сроки могут быть открыты для россиян и полеты Турцию.