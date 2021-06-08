"Символично, что работа старинного маяка возобновилась сегодня 8 июня, когда отмечается Всемирный день океанов и День маячной службы. После многих десятилетий простоя на маяке вновь зажжен свет, а сам он начинает работать как объект нашего музея, приобретая статус нового места притяжения туристов", — отметил Буданов.

По его словам, в собственность музея маяк был передан осенью прошлого года. До этого момента он был заброшен десятки лет и находился в плачевном состоянии. Сотрудникам пришлось приложить немало сил, чтобы привести объект в порядок и запустить в работу. Был проведен ремонт фонарного сооружения, приобретена и установлена линз Френеля, на объект была подана электроэнергия.

Однако старинный маяк только начинает использоваться в качестве туристического и музейного объекта. Работ на нем и прилегающей территории еще много. Музей намерен создать здесь яхтенную марину для маломерных судов и образовательную морскую базу. Для этих целей требуется серьезное финансирование.

"И потому в конце 2020 года по инициативе губернатора области Антона Алиханова, который поддержал просьбу музея помочь в восстановлении объекта, стартовал сбор средств в рамках общественной акции "Вернем жизнь маяку". Это совместная программа фонда "Благоустройство и взаимопомощь" и Музея Мирового океана. И определенная сумма уже собрана", — добавил Буданов.

Маяк в Заливино на берегу Курского залива представляет собой башню из красного кирпича высотой более 15-ти метров. Это один из трёх подобных объектов довоенной постройки, сохранившихся на территории области. Его главной особенностью является каменная винтовая лестница и оригинальная медная крыша. Маяк работал по своему предназначению до 1985 года в интересах судов рыболовецких колхозов.