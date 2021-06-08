"Мне кажется, если говорить об этой категории учреждений (кинотеатры, музеи, театры — ИФ), то увеличить процент заполняемости можно, но при условии соблюдения всех требований и максимального охвата прививками работников. Работодатели, проведите серьезную беседу с коллективами и строем пойдите привейтесь. Создайте у себя в учреждении зону безопасности", — сказал Ковалев на заседании регионального оперштаба.

Он отметил, что по негласному мониторингу, который проводился в этих учреждениях, практически все посетители соблюдают все необходимые меры безопасности.

"Мы продолжительное время не видим никаких очагов заражения в этих учреждениях, кроме того, мы не видим в ходе опроса больных, что они предполагают эти места своим местом заражения", — добавил Ковалев.

По данным оперштаба, в настоящее время в Ростовской области прививку сделали почти 475 тыс. человек. 373 тысячи жителей региона уже завершили вакцинацию.