Дед Мороз прибыл в Псков во вторник в рамках похода по ганзейским городам и встретился с местными жителями. Поездку по ганзейским городам Дед Мороз начал в Смоленске и завершит у себя дома, в Великом Устюге.

"Вижу, удивлены видеть меня не зимой снежной, а летом жарким! Дело нынче у меня важное: решил я все российские города Русского Ганзейского союза объехать да пригласить к себе в гости, ведь в этом году, с 23 по 25 июля, в моем славном городе пройдут XI Русские Ганзейские дни", — сказал Дед Мороз.

В Пскове он остановился на территории спортивно-туристического комплекса "Раздолье", где вместе с главой города Еленой Полонской открыл зимнюю спортивную резиденцию Деда Мороза.

"Рекомендую всем спортом заниматься и здоровый образ жизни вести! Чтобы каждое утро с зарядки начиналось, чтобы кушали щи да кашу!" — напутствовал Дед Мороз.

В 1993 году первым официальным членом Ганзейского союза Нового времени от России стал Великий Новгород. В 2010 году в городе были подписаны учредительные документы о создании Союза русских ганзейских городов. Проводить русские Ганзейские дни было решено в 2011 году.

В настоящее время в Союз русских ганзейских городов входят 14 древних городов России.