"Мы приступили к реализации национального проекта по туризму. В этом году на его реализацию запланировано 39 млрд рублей средств федерального бюджета. Деньги будут направлены на действующие и новые меры поддержки, включая субсидирование процентной ставки на строительство и реконструкцию отелей, софинансирование обеспечивающей инфраструктуры, грантовую поддержку предпринимательских инициатив, программу туристического кешбэка, субсидирование чартеров по внутренним направлениям и многое другое", — цитирует ее пресс-служба вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.

Догузова добавила, что большинство мер носят конкурсный характер и позволяют развивать любой вид туризма в любом регионе страны.

В свою очередь, вице-премьер отметил, что корпорацией "Туризм.РФ" уже заключены соглашения с инвесторами на общую сумму 180 млрд рублей. Правительством выделены средства на разработку трех федеральных межрегиональных туристических схем территориального проектирования – Крымский полуостров, макротерритории Дальний Восток и "Большое Золотое Кольцо".

"Это только старт большой совместной работы, наша задача определить дальнейшие шаги, настроиться на ритмичную работу и достичь показателей нацпроекта в установленные сроки. На сегодняшний день важно, чтобы главы регионов активнее пользовались механизмами национального проекта, развивали туриндустрию на местах и включались в процессы мастер-планирования территорий", — сказал Чернышенко.

Как сообщили в министерстве строительства и ЖКХ РФ, субсидии регионам на создание обеспечивающей инфраструктуры будут направляться под конкретные проекты.

Как пояснил порталу "Интерфакс-Туризм" почетный президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Сергей Шпилько, главными достоинствами нацпроекта являются комплексность подхода к проектированию и туристскому освоению территорий и нацеленность на увеличение межсезонной загрузки гостиниц, санаториев и др. средств размещения, наращивание качественного номерного фонда

"К льготным кредитам и софинансированию строительства стоило бы добавить условия на уровне регионов, аналогичные тем, которые предусмотрены для резидентов особой эконмической зоны (ОЭЗ) в Крыму: льготы по налогам на землю, на имущество организаций, а также применение ускоренного норматива амортизации основных средств хотя бы для объектов, строительство и реконструкция которых будет осуществляться в рамках нацпроекта. Это поднимет их инвестиционную привлекательность на еще более высокий уровень", — считает эксперт.

Чернышенко по итогам совещания также отметил, что заседания правительственной комиссии будут проходить каждые две недели, чтобы в режиме реального времени контролировать ход реализации национального проекта.

Всего из федерального бюджета на финансирование нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" до 2030 года планируется выделить 529 млрд рублей, еще 72 млрд рублей будет выделено из региональных средств. Также предполагается привлечение внебюджетных частных инвестиций на строительство инфраструктуры.