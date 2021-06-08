"Вход в башню осуществляется с прясла стены — через второй ярус. Стоимость билетов: взрослый — 100 рублей, льготный — 50 рублей, вход для детей до 16 лет — бесплатно", — отмечается в сообщении.

По данным Псковской первой летописи, Плоская башня была построена одновременно с Высокой башней в 1500 году. В 1537-1538 годах между башнями в устье Псковы, через реку, возвели деревянную стену с двумя "водобежными" арками, с опускающимися в воду решетками. Это были первые деревянные Нижние решетки, преграждавшие доступ в город через устье реки Псковы. В 1631 году Нижние деревянные решетки заменили на каменные с арочными проемами, которые, в случае необходимости, закрывались решетками.

После Северной войны Псковская крепость окончательно потеряла свое боевое значение, крепостные сооружения больше не ремонтировались. По сведениям описей 1720 года, Нижние решетки между башнями Высокой и Плоской находились на грани разрушения.

К 1955 году специалисты Центральной проектно-реставрационной мастерской Академии Архитектуры СССР разработали проект реставрации Плоской башни и примыкающей к ней Низкой стены. Полностью реставрация башни была завершена к 1960 году, но она не открывалась для посещения туристами.

В 2017-2020 годах в рамках проекта министерства культуры РФ и Всемирного банка "Сохранение и использование культурного наследия в России" Плоская башня была вновь отреставрирована.