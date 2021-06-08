"Стандартная программа длится до 10 дней. Срок пребывания на МКС может быть увеличен, исходя из ваших пожеланий. Наши специалисты с радостью подготовят индивидуальную программу пребывания на МКС для вас", — говорится в сообщении.

Отмечается, что компания готова предоставить полет на "нестандартный период" до 30 дней.

Также туристы смогут выйти в открытый космос и поучаствовать в научной программе на борту МКС. В дополнительной программе указано, что туристы смогут приобрести капсулу спускаемого аппарата корабля "Союз".

Ранее сообщалось, что компания "Главкосмос" выставила на продажу спускаемый аппарат космического корабля "Союз МС-08", вернувшийся на Землю с экипажем МКС осенью 2018 года.

"Спускаемый модуль может стать прекрасным выставочным экспонатом для любой государственной или частной экспозиции на аэрокосмическую тематику", — сообщалось на сайте компании.

1 июня глава "Главкосмоса" Дмитрий Лоскутов сообщил "Интерфаксу", что компания планирует заказать два пилотируемых корабля "Союз" для будущих космических туристов, они будут готовы к концу 2023 года.

Ранее ракетно-космическая корпорация "Энергия" сообщила, что Совет директоров корпорации одобрил заключение договора с "Главкосмосом" на "изготовление и поставку двух транспортных пилотируемых кораблей "Союз МС". Ориентировочная цена составит 5,06 млрд рублей.

25 июня 2019 года госкорпорация "Роскосмос" сообщила, что ракетно-космическая корпорация "Энергия" и американская компания Space Adventures заключили контракт на доставку двух космических туристов в 2023 году на МКС.

В ноябре 2019 года глава "Роскосмоса" сообщил, что госкорпорация заказала у "Энергии" производство двух дополнительных "Союзов" для коммерческих пусков. Сообщалось, что "туристический" вариант корабля будет переделан для управления одним человеком.

В декабре 2019 года стало известно, что стоимость полета корабля "Союз-МС" для космических туристов составит 2,5 млрд рублей. Эта сумма упоминалась в документации разработчика корабля — РКК "Энергия".

В госкорпорации сообщили, что "Роскосмос" и Space Adventure сотрудничают в области космического туризма с 2001 года, когда на орбиту полетел первый космический турист Денис Тито.

Предприятия отрасли уже приступили к созданию транспортного пилотируемого корабля "Союз МС" и ракеты-носителя "Союз-2" для полета туристов в космос.

АО "Главкосмос" — дочерняя компания госкорпорации "Роскосмос" и главный оператор ее внешнеэкономической деятельности.