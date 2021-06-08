Экспозиция подготовлена министерством культуры РФ и Патриаршим советом по культуре в рамках национального проекта "Культура" и приурочена к 800-летию со дня рождения князя Александра Невского.

Выставка объединила более 30 уникальных произведений художников XVIII-XX веков из фондов РОСИЗО, Союза художников России, Центрального музея современной истории России, Ярославского художественного музея, других хранилищ и частных собраний.

"В экспозиции выделены две рубрики. В первой представлены иконы и художественные полотна, на которых Александр Невский изображен в образе святого или воина. Вторая рубрика знакомит с произведениями мастеров, изучающих героические страницы российской истории через призму жизни и подвигов великого князя Александра Невского. Здесь же представлен и мультимедийный раздел", — отмечается в сообщении.

Для посетителей экспозиция открыта с 8 июня и до 11 июля.

После Псковской области выставка переместится в Ярославский художественный музей, далее — в Новгородский государственный объединенный музей-заповедник. Параллельно с этим в Третьяковской галерее в Москве 12 июня откроется большая экспозиция, посвященная Александру Невскому и исторической живописи России VIII-XIX и начала XX века.

В рамках празднования годовщины со дня рождения князя Александра Невского в Печорах будет организована расширенная образовательная программа. Так, 12 июня в Паломническом центре Псково-Печерского монастыря состоится кинопоказ фильма "Александр Невский" 1938 года. На 19 июня запланировано открытие выставки детских рисунков, посвященных жизни и подвигам князя.

Выставка организована и проводится с учетом всех санитарных норм, которые установлены на территории Псковской области.