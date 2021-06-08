"Мы запустили сервис по проверке подлинности сайтов, который обнаружил в мае 191 мошеннический ресурс. За месяц 162 сайта и профиля в социальных сетях было заблокировано. Остальные 29 случаев рассматривают сотрудники сервиса. Ресурсы, которые окажутся поддельными, будут заблокированы", — рассказал он.

По словам Дзениса, число мошеннических сайтов растет ближе к пику сезона. Среди самых частых схем обмана – принять оплату за билет переводом на карту частному лицу.

Также мошенники часто создают домены, похожие на официальные названия ресурсов по продаже билетов. Они полностью копируют оформление сайтов настоящих компаний, создают фейковые аккаунты в социальных сетях и используют логотип туристической компании, утверждая, что являются ее сотрудниками, и предлагают персональную скидку.