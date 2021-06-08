"Днем 8 июня и днем 9 июня в Крыму местами ожидаются сильные ливни, грозы, град, шквал 17-22 м/с", — говорится в пресс-релизе.

Спасатели рекомендуют жителям региона и туристам не выходить в Черное море и отложить до улучшения погоды прогулки в лес и горы, а также просят держаться на улице подальше от ветхих строений и не оставлять машины под деревьями.

Как сообщалось, ливни идут в Крыму практически ежедневно с 31 мая. Периодически затапливает улицы, в частности, в столице региона — Симферополе — и на востоке полуострова. Полкилометра федеральной трассы "Таврида" близ Керчи залило водой 7 июня, движение автомобилей на участке было затруднено. Крымчане и отдыхающие в соцсетях высказывают недовольство дождливой погодой, синоптики не видят аномалий.