"Этот объект культурного наследия будет отремонтирован до 1 ноября. В рамках реставрации, в частности, предполагается привести в порядок фасады здания и входы в него", — уточнил собеседник агентства.

Кроме того, до 1 сентября планируется подготовить проектно-сметную документацию на благоустройство территории и ремонт ограды, на это выделено 11 млн рублей.

Путевой дворец был построен в Великом Новгороде в семидесятых годах XVIII века по распоряжению императрицы Екатерины II для остановки во время ее путешествий из Санкт-Петербурга в Москву. В настоящий момент в здании располагается городской центр культуры и досуга.