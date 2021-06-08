Так, с 1 июля отменяется требование о предъявлении справок об отсутствии коронавируса или о наличии антител при заселении гостей в гостиницы и санатории. При этом сотрудники будут проходить тестирование один раз в четыре дня.

Также с 40% до 50% увеличена максимальная наполняемость залов кинотеатров. В кинотеатрах теперь также разрешено проведение культурно-развлекательных мероприятий.

Кроме того, родителям выпускников разрешено присутствовать на торжественных мероприятиях в честь окончания школы без справок о наличии антител и сертификатов о прохождении вакцинации, но с обязательным соблюдением социальной дистанции и использованием средств индивидуальной защиты.

На сегодняшний день в Ивановской области вакцинированы первым компонентом вакцины от коронавируса 136 тыс. 104 человека, полный курс вакцинации прошли 114 тыс. 472 человека. Население региона — 987 тыс. человек.