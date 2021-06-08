"Оперативный штаб Якутска объявил, что по требованию Роспотребнадзора отменено проведение городского национального праздника "Ысыах Туймаады — 2021" в очной форме. Праздничные мероприятия пройдут в дистанционном формате", — говорится в сообщении.

Отмечается, что по данным Роспотребнадзора, до 60% всех заболевших коронавирусом в республике приходится на город Якутск.

Власти города отметили, что при проведении праздника в обычном режиме невозможно было бы обеспечить соблюдение безопасной дистанции. Кроме того, на праздник, вероятно, прибыло бы большое количество пожилых людей, которые не вакцинировались.

Ысыах — традиционный летний праздник якутов в честь возрождения природы, знаменующий собой наступление якутского Нового года и сопровождаемый обильными угощениями, хороводом, спортивными играми и конными скачками. Отмечают его 21 июня.

Празднование Ысыаха Туймаады проводится ежегодно в местности Ус Хатын и собирает более 200 тыс. человек.

Национальный праздник вошел во Всемирный список самых привлекательных туристических объектов, расположенных на территории России, стран Восточной Европы и стран Центральной Азии.