Как напоминают два ведомства в совместном заявлении, в настоящее время с "целым рядом стран, включая Кипр и Тунис, регулярное авиасообщение не возобновлено".

"По данным направлениям осуществляются только грузопассажирские рейсы, которые не предназначены для перелетов с туристическими целями. Мы понимаем желание туристов отдохнуть, а бизнеса — работать. При этом мы просим и туристов, и бизнес учитывать все сопутствующие риски. Турист рискует частично или полностью не получить ту услугу, за которую он заплатил, а бизнес, соответственно, рискует получить убытки и не оправдать доверия людей", — говорится в заявлении.

При этом Ростуризм и Росавиация порекомендовали туристам "тщательно выбирать направления для путешествий с учетом данных рисков".

"Список стран, с которыми возобновлено регулярное авиасообщение, определяется оперштабом. С актуальным списком стран, с которыми возобновлено такое авиасообщение, можно ознакомиться на сайте Ростуризма", — говорится в заявлении.

В понедельник замминистра туризма Кипра Саввас Пердиос сообщил журналистам, что на Кипре сейчас отдыхают 15 тыс. российских туристов, несмотря на то, что официально авиасообщение не восстановлено.