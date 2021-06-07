Как сообщил в понедельник Росстат, в мае цены на проживание в трехзвездочных гостиницах выросли на 11,7%, четырех- и пятизвездочных — на 8,6%, двухзвездочных — на 4,3%, хостелах — на 4,2%.

На 3,7% выросли цены на проезд в купе поездов дальнего следования.

Среди услуг туризма и отдыха подорожали также экскурсионные туры по России — на 3,5%, автобусные экскурсии, путевки в дома отдыха и пансионаты — на 2,8%, в санатории — на 1,7%, билеты в музеи и на выставки — на 0,8%, театры и кинотеатры — на 0,5%.

Как пояснили в пресс-службе Ростуризма, туристическая отрасль в России очень сильно зависит от фактора сезонности, наибольший рост цен наблюдается в 5-звездочных отелях черноморского побережья. «Наблюдаемый рост цен является ежегодным, и связан с весенне-летним периодом, когда цены растут ближе к пику сезона в июне-августе, а затем — снова падают. Тем не менее, мы наблюдаем разнонаправленные тенденции в отрасли в этом году. Наибольший рост цен наблюдается в премиальном сегменте на Юге России в прибрежных курортных территориях, а цены в крупных городах с большим качественным номерным фондом, наоборот, ниже 2019 доковидного года. Что касается случаев недобросовестной конкуренции, не связанных с фактором сезонности и динамическим ценообразованием, то Ростуризм совместно с ФАС России и Роспотребнадзором проводит регулярный мониторинг цен для предотвращения таких случаев», — рассказали в пресс-службе.

Росстат также сообщил, что поездки на отдых в ОАЭ стали дешевле на 11,4%.