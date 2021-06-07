В пресс-релизе Carnival сообщается, что круизы с выходом из порта Галвестон (Техас) на лайнере Carnival Vista возобновятся 3 июля, на лайнере Carnival Breeze — 15 июля.

Доступ на суда смогут получить гости, привитые от COVID-19 по крайней мере за 14 дней до начала круиза, при предъявлении доказательств вакцинации, в соответствии с рекомендациями Центров по контролю и профилактике заболеваний США (Centers for Diseas Control and Prevention, CDC).

"Мы высоко оцениваем прогресс и поддержку в деле возобновления круизов из США со стороны CDC и других ключевых федеральных ведомств", — отметила президент Carnival Cruise Line Кристин Даффи.

Котировки акций Carnival растут на 2,7% в ходе торгов в понедельник. С начала текущего года капитализация компании увеличилась на 44,8%, в то время как фондовый индекс Standard & Poor's 500 прибавил 12,4% за этот период.