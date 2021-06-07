Рейсы будут выполняться раз в неделю по субботам на российских лайнерах Superjet 100 вместимостью 100 кресел. Вылет из Екатеринбурга в 18:40, прибытие в Геленджик — в 20:05; вылет из Геленджика — в 20:55, прибытие в Екатеринбург — в 02:10 воскресенья.

Компания отмечает, что таким образом будет летать из Екатеринбурга на все российские черноморские курорты. В настоящее время выполняются перелеты в Анапу, Симферополь и Сочи.

Red Wings специализируется на регулярных и чартерных пассажирских перевозках. Флот авиакомпании включает 24 пассажирских лайнера: 15 Airbus 320/321, семь российских Superjet 100 и два дальнемагистральных Boeing 777. Базовые аэропорты авиакомпании — "Домодедово", "Кольцово" (Екатеринбург), "Баландино" (Челябинск), "Пулково" (Санкт-Петербург) и "Жуковский".

Аэропорт Геленджик располагается в районе Тонкого мыса на западном берегу Геленджикской бухты. ВТБ и Таймуразу Боллоеву принадлежит по 49,5% в уставном капитале ООО "Аэропорт "Геленджик". Они закрыли сделку по приобретению этого актива у группы "БазЭл аэро" (теперь называется "Аэродинамика") в апреле 2018 года. По итогам 2020 года пассажиропоток аэропорта увеличился на 42% по сравнению с показателем 2019 года — до 482 тыс. человек.