По его словам, власти Кипра разделяют мнение президента России о том, что для свободных путешествий необходимо привить не менее 60% населения страны.

«Кипр – одна из первых стран, которая должна быть рассмотрена Россией для включения в список открытия стран, и мы надеемся, что это произойдет в ближайшие недели. Сейчас на острове отдыхают около 15 тыс. россиян», — сказал он.

Как отметил Перидиос, кипрские власти находятся в постоянном контакте с властями РФ для того, чтобы как можно скорее восстановить авиасообщение между странами, как регулярное, так и чартерное.

«У нас существует две системы поддержки для авиакомпаний и туроператоров. Поддержка для туркомпаний была введена 3 месяца назад. И мы более чем уверены в своей конкурентоспособности по сравнению с другими открытыми направлениями», — пояснил он.

Что касается вакцинации киприотов, то на сегодняшний день 50% населения получили первую дозу, и 35% прошли полный курс. «Сейчас идет вакцинирование молодежи. К концу июня 65% будут вакцинированы. Большая часть занятых в индустрии гостеприимства, сделали прививки», — заключил он.

Ранее Пердиос сообщил, что Кипр готов принимать россиян с прививкой «Спутником V», а также оплатить заболевшим коронавирусом российским туристам лечение и пребывание на острове.