«Кипрское правительство берет на себя все расходы по лечению и проживанию, если у туриста будет обнаружен ковид. Включая медикаменты питание, напитки. Также мы оплатим все расходы тех, кто контактировал с заболевшим», — сказал он.

Как отметил Пердиос, туристы с подозрением на коронавирус не будут заселены в отель вместе с остальными путешественниками, они отправятся либо в медицинское учреждение, либо в обсерватор, организованный в одном из отелей острова.

Также он напомнил, что все российские туристы должны перед поездкой на Кипр сдать анализ ПЦР на COVID-19 за 72 часа до вылета и иметь при себе справку, а также пройти тест по прибытии на Кипр. Последний проводится за счет пассажира, его стоимость 30 евро.

«Во время ожидания результатов не нужно сидеть на карантине, они приходят в течение трех часов», — добавил замминистра.

Он подчеркнул, что те, у кого есть прививка «Спутником V», могут не делать тесты. Но другие российские вакцины остров пока не принимает.

«В России есть и другие вакцины, однако мы принимаем пока только со «Спутником», поскольку препарат был подан на сертификацию в ВОЗ. Как только туда будет поданы заявки на другие вакцины, Кипр будет готов их признать», — сообщил Пердиос.

Кипр объявил о готовности принимать российских туристов еще 1 апреля, гражданам РФ помимо тестов или сертификатов необходимо в течение суток перед вылетом заполнить онлайн иммиграционную форму CyprusFlightPass.

Как пояснил Пердиос, для посещения музеев, театров, туристических достопримечательностей путешественникам потребуется пропуск CyprusFlightPass в цифровом или распечатанном виде. Также она потребуется для походов в клубы, которые откроются 10 июня.