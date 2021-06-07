"Правительством прорабатываются поручения президента РФ, данные в рамках Петербургского международного экономического форума, о вакцинации иностранных граждан от COVID-19. В первую очередь будут рассмотрены вопросы вакцинации трудовых мигрантов и иностранных граждан, которые уже находятся на территории страны", — сообщили журналистам в понедельник в аппарате вице-премьера.

Выступая 4 июня на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) президент Владимир Путин поручил кабинету министров до конца месяца проработать вопрос об организации вакцинного туризма в РФ.

"Прошу правительство до конца месяца проанализировать все аспекты этого вопроса, чтобы с учетом требований по безопасности, разумеется, санитарному контролю, организовать для иностранных граждан условия для платной вакцинации в нашей стране", — сказал Путин на пленарном заседании ПМЭФ.

Также президент поручил правительству, регионам и бизнесу совместно отработать вопросы вакцинации людей, которые приезжают в Россию в рамках трудовой миграции. "Много таких специалистов занято у нас в строительстве, торговле, сфере услуг и ЖКХ", — отметил Путин.