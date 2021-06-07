Улететь из Новосибирска в Краснодар можно два раза в неделю — по четвергам и субботам. Вылет из Новосибирска в 21:00, обратный рейс из Краснодара — в 11:45.
Рейс Новосибирск — Симферополь выполняется четыре раза в неделю — по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям. Вылет из Новосибирска в 13:20, обратный рейс из Симферополя — в 23:10.
Также авиакомпания приступила к выполнению рейса Новосибирск-Анапа три раза в неделю — по вторникам, четвергам и субботам. Из аэропорта Новосибирска самолет вылетает в 09:10, обратный рейс из Анапы — в 23:20.
Рейсы выполняются на лайнерах A320.
"Аэрофлот" — крупнейшая авиационная группа РФ. Объединяет одноименную авиакомпанию (работает в премиальном ценовом сегменте), "Россию" (средний сегмент) и низкобюджетную "Победу".