"Вслед за открытием сухопутных границ возобновляется железнодорожно-пассажирское сообщение между Арменией и Грузией и первый поезд по маршруту Ереван-Батуми через Тбилиси отправится 15 июня", — сказала Турнава на брифинге в понедельник.

По ее словам, идет работа и с Азербайджаном по восстановлению железнодорожных пассажирских рейсов из этой страны и упрощению приема ее граждан в Грузии, что, уверена она, также будет в скором времени успешно достигнуто.

"Прошла лишь неделя с тех пор, как мы приняли решение и открыли сухопутные границы. Это уже дало нам первые результаты в плане увеличения туристических потоков из соседних с нами стран", — сказала Турнава.

Она отметила, что в настоящее время беспрепятственно осуществляется пересечение сухопутной границы гражданами Турецкой республики. "Увеличилось также количество туристов из Украины, которые могут приезжать к нам как по воздуху, так и по морю", — заявила министр.

Власти Грузии ожидают, что процесс вакцинации и ослабления ограничений, введенных из-за пандемии, помогут восстановить туризм во второй половине 2021 года. В частности, как в Минэкономразвития, так и в Минфине республики прогнозируют, что восстановление туриндустрии, являющейся одним из ключевых секторов экономики Грузии, в этом году может быть на уровне 40-45% по отношению к "докоронавирсному" 2019 году.

Из-за пандемии COVID-19 в Грузии с 21 марта 2020 года были закрыты для пассажиров как воздушные, так и сухопутные и морские границы страны. С 1 февраля 2021 года в связи с улучшением эпидемиологической ситуации в стране были сняты ограничения на выполнение регулярных международных авиарейсов.

В 2020 года Грузию посетили 1 млн 749,3 тыс. иностранных визитеров — в 5,3 раза меньше, чем в предыдущем году. Доходы от международного туризма в прошлом году составили $541,7 млн — в 6 раз меньше, чем в 2019 году.

Не лучше пока ситуация в туриндустрии — по итогам января-апреля 2021 года Грузию посетили 220,5 тыс. визитеров из разных стран, что в 6,1 раза меньше, чем в январе-апреле 2020 года.