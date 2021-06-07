"С сегодняшнего дня приложение "Путешествуй без COVID" доступно для казахстанцев. В Казахстане проект реализован совместно с министерством здравоохранения РК", — написал Мусин в своем аккаунте в Twitter.

Мобильное приложение "Путешествуй без COVID разработано для свободного перемещения граждан государств — членов ЕАЭС внутри союза в режиме пандемии. Приложение было запущено в феврале 2021 года и доступно для систем iOS и Android.

В состав ЕАЭС входят пять стран: Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.