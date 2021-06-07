"В прошлом году более 20 тыс. человек прошли за 1,5 месяца через эту площадку. Прошли действительно очень важные для Сысерти локальные мероприятия", — сказал Нисковских на пресс-конференции в Екатеринбурге в понедельник.

"Лето на заводе" реализуется на территории железоделательного завода Турчаниновых-Соломирских в Сысерти. В рамках проекта проводятся различные мероприятия, в том числе мастер-классы, лекции, выставки, вечеринки, мастер-классы и концерты. Для гостей организованы фуд-корт и киноклуб. Основные активности проходят в выходные дни.

В свою очередь идейный вдохновитель проекта, директор "Агентства развития территорий 1732" Ян Кожан сообщил, что в 2021 году проект стартует 3 июля — завод откроет двери для всех желающих и будет работать во все дни, кроме понедельника и вторника.

В этом году к "Лету на заводе" планируют привлечь новых резидентов из разных сфер, однако сложность в этом вопросе составляет то, что проект является сезонным.

"Спрос среди резидентов-мастеров очень большой. (...) Даже айтишники хотят снимать офисы с дизайнерами и там находиться, но просто пока в руинах, кирпичах это невозможно", — подчеркивает Кожан, отмечая, что у самих же организаторов проекта есть желание, чтобы площадка становилась не локальной, а "как минимум региональной или российского уровня".

Он также привел в пример то, что во время пандемии два начинающих бизнеса получили развитие.

"В прошлом году нас удивило с точки зрения выживаемости стартапов и начинаний — у нас было два начинающих бизнеса в еде — это пицца и кофе. И оба не то чтобы выжили, а еще открыли по одной точке в Сысерти", — пояснил Кожан.