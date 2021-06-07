По сравнению с данными на 31 мая количество пациентов с коронавирусной инфекцией увеличилось вдвое. В настоящий момент в Бурятии развернуто 1211 коек.
"Занятость коечного фонда высокая, на утро составила 91%. На сегодняшний день республика занимает третье место по темпам прироста заболеваемости после Москвы и Санкт-Петербурга", — сообщила по итогам заседания штаба министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова.
Работодателям республики власти рекомендовали максимально перевести сотрудников на дистанционный режим работы. Мэрии Улан-Удэ поручено усилить работу общественного транспорта. В исполнительных органах госвласти, службах и ведомствах приостановят проведение личных приемов граждан.