«Граждане Черногории, а также въезжающие в страну из Сербии, Косово, Боснии и Герцеговины, Хорватии, России, Албании, Белоруссии, Украины, Северной Македонии, государств-членов ЕС и Израиля, а также граждане и иностранцы, которые пребывали в этих странах не менее 15 дней до въезда в Черногорию могут посетить республику без прохождения теста на новый коронавирус (SARS-CoV-2)», — сообщает портал.

Также отмечается, что посетить Черногорию могут и вакцинированные граждане этих стран (в том числе и «Спутник V»). Важно, чтобы вторая доза прививки была введена не позднее, чем за 14 дней до поездки.

Кроме того, российские туристы могут бесплатно сдавать ПЦР-тесты на ковид в Черногории, если они им нужны для возвращения домой.

Ранее министр здравоохранения Черногории Елена Боровинич-Бойович заявляла, что все туристы смогут получить больничное лечение за счет государства, если во время отдыха заболеют COVID-19.

В феврале органы здравоохранения страны одобрили российскую вакцину «Спутник V» для иммунизации граждан против COVID-19 в рамках процедуры экстренного использования препарата без дополнительных местных клинических испытаний.

Прямое регулярное авиасообщение между Россией и Черногорией пока не возобновлено, осуществляются только грузопассажирские рейсы, билеты на которые туристам настоятельно не рекомендуется приобретать.