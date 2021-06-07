"Если мы посмотрим на практику, сначала запускают регулярное авиасообщение, потом — чартерное. (...) Это говорит о реальных перспективах восстановления авиасообщения с курортами Египта. Случиться это может до июля", — заявил в беседе с изданием вице-президент РСТ Юрий Барзыкин.

Кроме того, отметил он в разговоре с газетой, до июля также стоит ждать и решения по Турции, запрет на авиасообщение с которой оперштаб недавно продлил до 21 июня.

"По мнению представителя РСТ, учитывая новые облегченные правила въезда российских туристов в страну, надежды на снятие запретов — небезосновательны", — пишут "Известия".

На прошлой неделе в Кремле подтвердили факт недавней поездки инспекционных комиссий из России в египетские аэропорты по вопросу об их готовности к возобновлению авиасообщения между двумя странами. Однако отмечалось, что сроки восстановления такого сообщения еще не установлены.

"Действительно, инспекционные поездки имели место. Наши специалисты со всем ознакомились, и после того, как будут сделаны все доклады в оперативный штаб правительства, именно штабом будет принято соответствующее решение", — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на просьбу прокомментировать сообщения ряда СМИ о поездке 30 мая инспекций в Хургаду и Шарм-Эль-Шейх.