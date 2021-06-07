"История розы в Крыму уникальна. Она — часть большой истории нашей страны. И она достойна того, чтобы о ней говорили", — считает генеральный директор АО "Комбинат "Крымская Роза" Иван Гладун.

В советские годы Крым славился своими эфирными маслами, а на сбор розы на полуостров съезжались со всего Союза. "К сожалению, об этом мало кто помнит. Сейчас эфиромасличная отрасль в Крыму возрождается. И мы хотим, чтобы люди знали ее историю. Поэтому собрали для экскурсоводов много фактов о становлении отрасли, в том числе выращивании розы на полуострове. Так что туристы смогут не только сделать яркие фото на фоне цветущих розовых полей, но и узнать много нового об этой ароматной достопримечательности Крыма", — отметил Гладун.

"Фототуры по цветущим полям — популярное экскурсионное направление. Особенно сейчас, когда в Крыму все цветет, а море еще не прогрето", — говорит гид по Крыму, организатор пеших туров Максим Куташев. Его слова приводятся в пресс-релизе.

Гид отметил, что несколько лет назад в Крыму был тренд на лаванду, все стремились попасть на фиолетовые поля и устроить фотосессию, теперь многие ищут новые локации и ракурсы. "В этом смысле у розовых полей большой потенциал", — полагает Куташев.

Поля крымской эфиромасличной розы есть под Белогорском, в районе Алушты, а самая крупная плантация розы в России расположилась рядом с селом Тургеневка Бахчисарайского района полуострова.

В нынешнем году из-за прохладной погоды плантации розы зацвели позже обычного. Пик цветения придется на июнь.