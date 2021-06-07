"В целях обеспечения транспортного обслуживания населения в период позднего окончания футбольных матчей на стадионе "Газпром Арена" в рамках проведения Чемпионата Европы по футболу в ночь на 13 июня Петербургский метрополитен будет работать без ночного технологического перерыва", — говорится в сообщении.

Отмечается, что будут открыты все вестибюли станций метро, кроме вестибюля 1 станции "Проспект Ветеранов", вестибюля 2 станции "Ленинский проспект", вестибюля 2 станции "Площадь Ленина", вестибюля 1 станции "Девяткино", вестибюля 1 станции "Московская", вестибюля 2 станции "Невский проспект", вестибюля 2 станции "Проспект Славы", вестибюля 1 станции "Дунайская", вестибюлей станций "Площадь Александра Невского-2", "Достоевская", "Садовая". Евро-2020 пройдёт с 11 июня по 11 июля в 11 городах разных стран. Петербург примет семь матчей турнира, первый — 12 июня: сборная России сыграет на групповом этапе со сборной Бельгии.